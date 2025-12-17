La farmaceutica ha saputo governare l’incertezza ma per Cattani Farmindustria l’Europa rischia di restare spettatrice

L’industria farmaceutica si confronta con un ritmo di innovazione senza precedenti, attraversando periodi di grande trasformazione. Tuttavia, secondo Cattani di Farmindustria, l’Europa rischia di restare indietro, assistendo passivamente a un'evoluzione che cambia il volto della sanità globale. In un contesto di incertezza, la capacità di adattarsi e di guidare lo sviluppo diventa essenziale per mantenere competitività e leadership.

Il mondo dell'industria farmaceutica si muove a grandissima velocità. L'innovazione scientifica, procede per salti rapidi e profondi: nuovi farmaci, nuovi vaccini, nuove frontiere terapeutiche che fino a poco tempo prima sembravano impensabili. Forse proprio per questo, nell'attuale scenario globale profondamente instabile, segnato da fratture geopolitiche e geoeconomiche, il settore farmaceutico ha mostrato una resilienza unica, come ha sottolineato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani all'incontro di fine anno con i giornalisti. "C'è un settore che è riuscito a navigare l'incertezza come nessun altro, ed è proprio la farmaceutica", ha spiegato.

