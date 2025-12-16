Sorrento l’ottantesimo anniversario festeggiato con una maglia storica

Sorrento celebra l’ottantesimo anniversario con l’adozione di una maglia storica, rivivendo le radici del club. L’ingresso di Cristian Serpini come nuovo allenatore ha segnato un punto di svolta, portando rinnovata energia e fiducia alla squadra. Un momento di festa e rinascita per il club, che rinnova il suo legame con il passato mentre guarda al futuro.

L'arrivo di Cristian Serpini sulla panchina ha dato un'inversione di tendenza netta al Sorrento. Dopo l'esonero di Mirko Conte, l'allenatore romagnolo è in carica da circa un mese. Fatta eccezione per le sconfitte all'esordio contro la Casertana in campionato, e contro il più quotato Crotone nella Coppa Italia di C, Serpini ha guadagnato sette punti nelle ultime tre partite, di cui due prestigiose vittorie in trasferta ed un punto prezioso in casa contro il Potenza. La nuova maglia del Sorrento: un omaggio agli anni 70 per l'80° anniversario. Quale migliore momento, in piena ripresa stagionale, per festeggiare gli ottant'anni della società rossonera con la presentazione di una nuova maglia.

