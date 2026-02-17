La schedina | Champions League torna la magia | Juve e Atalanta in trasferta
La Juventus e l'Atalanta sono in trasferta questa settimana per la Champions League, portando di nuovo l’adrenalina nel calcio europeo. La Juventus affronta un avversario difficile in trasferta, mentre l’Atalanta cerca di sorprendere sul campo avversario. I tifosi italiani seguono con attenzione ogni mossa delle squadre, sperando in una vittoria importante. La competizione entra nel vivo, e le partite si giocano in stadi pieni di tifosi che spingono le squadre verso il risultato.
La notte delle grandi stelle torna a illuminare il panorama calcistico europeo con l’avvio della fase a eliminazione diretta della Champions League. Martedì 17 febbraio 2026 segna il ritorno della massima competizione continentale, con le italiane chiamate a prove di carattere in trasferte ad altissima tensione, mentre le corazzate europee si sfidano in incroci che sanno già di finali anticipate. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 17022026 18:45 EUROPA: Champions League Galatasaray – Juventus Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 17022026 20:45 INGHILTERRA: Championship Charlton Athletic – Portsmouth 1X 17022026 20:45 INGHILTERRA: Championship Bristol – Wrexham Multigol 2 – 4 17022026 21:00 EUROPA: Champions League Monaco – Paris Saint Germain Over 1,5 squadra ospite 17022026 21:00 EUROPA: Champions League Benfica – Real Madrid Squadra ospite vince almeno un tempo 17022026 21:00 EUROPA: Champions League Borussia Dortmund – Atalanta Combo 1X + Over 1,5 Il sipario si apre alle 18:45 ad Istanbul, dove la Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray nella bolgia del Rams Park. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
