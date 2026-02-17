La schedina | Champions League torna la magia | Juve e Atalanta in trasferta

La notte delle grandi stelle torna a illuminare il panorama calcistico europeo con l’avvio della fase a eliminazione diretta della Champions League. Martedì 17 febbraio 2026 segna il ritorno della massima competizione continentale, con le italiane chiamate a prove di carattere in trasferte ad altissima tensione, mentre le corazzate europee si sfidano in incroci che sanno già di finali anticipate. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 17022026 18:45 EUROPA: Champions League Galatasaray – Juventus Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 17022026 20:45 INGHILTERRA: Championship Charlton Athletic – Portsmouth 1X 17022026 20:45 INGHILTERRA: Championship Bristol – Wrexham Multigol 2 – 4 17022026 21:00 EUROPA: Champions League Monaco – Paris Saint Germain Over 1,5 squadra ospite 17022026 21:00 EUROPA: Champions League Benfica – Real Madrid Squadra ospite vince almeno un tempo 17022026 21:00 EUROPA: Champions League Borussia Dortmund – Atalanta Combo 1X + Over 1,5 Il sipario si apre alle 18:45 ad Istanbul, dove la Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray nella bolgia del Rams Park. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Benfica-Real Madrid quote andata playoff Champions; Schedina Champions League, i consigli sui playoff d'andata; Pronostici andata Playoff Champions League 17-18 febbraio 2026; Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta | Champions League 2025/26.

Champions, la schedina dell'andata dei quarti di finale: tutti i pronosticiRiecco la Champions League: si riparte con le gare di andata dei quarti di finale per una due giorni che promette gol e spettacolo in giro per l'Europa. Scopriamo allora la schedina Champions andata ... gazzetta.it

Champions, la schedina delle gare di ritorno del secondo turnoC'è chi dovrà rimontare e chi, invece, dovrà difendere il risultato dell'andata. La posta in palio è altissima e vale un posto nella prossima Champions: per chi perde il premio di consolazione sarà la ... gazzetta.it

Inter senza Çalhanoglu e Frattesi per la trasferta di Champions League in Norvegia: i due, infatti, saranno assenti contro il Bodø/Glimt. Il turco ha riportato un affaticamento muscolare, dopo essere rientrato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori nell’ultimo peri facebook

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff #SkySport #SkyUCL x.com