Scandone Avellino il presidente Marco Trasente | La Scandone ha bisogno di ritrovare identità e spirito di squadra

Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, si è tenuta la conferenza stampa del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente. Durante l'incontro, è stato fatto il punto sulla stagione e sui passi necessari per rafforzare l’identità e lo spirito di squadra. Trasente ha sottolineato l’importanza di ritrovare compattezza e determinazione per affrontare al meglio le sfide future della squadra.

Si è tenuta questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, la conferenza stampa del Presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, che ha voluto fare il punto sull'andamento della stagione, affrontando con chiarezza e senso di responsabilità il momento che la squadra sta.

Serie B - Scandone Avellino, ufficiale il ritorno di Fabio Stefanini - Un ritorno in casa Scandone Avellino dove è ufficiale la firma di Fabio Stefanini, ala classe 1993. pianetabasket.com

L'ex Scandone Avellino è scomparso all'età di 51 anni #Avellino facebook

