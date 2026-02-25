Secondo gli esperti, le spaccature causate da Trump per il controllo della Groenlandia rendono più probabile un’azione di Mosca nell’arcipelago norvegese Mentre le mire di Donald Trump sulla Groenlandia lacerano l’Alleanza atlantica, la Russia, e non solo, sfrutta il caos tra i partner occidentali per accrescere la sua influenza su un altro territorio artico, le isole Svalbard. L’arcipelago collocato a circa mille chilometri dal Polo Nord è sotto la sovranità della Norvegia, uno degli Stato fondatori della Nato (dettaglio non da poco), ma, in base ad un trattato del 1920, garantisce l’accesso a diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina e, appunto, Russia a condizione che le parti interessate si astengano dall’utilizzarlo per scopi militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La Russia potrebbe invadere le Svalbard

Così la Russia di Putin potrebbe invadere la Lituania e far crollare la Nato con soli 15mila soldatiRoma, 13 febbraio 2026 – Le truppe di Putin entrano in Lituania con la “scusa” di una crisi nell’enclave di Kaliningrad.

Leggi anche: Non solo Groenlandia: Svalbard e i tesori dell'Artico al centro della sfida Usa, Cina e Russia

NATO's Nightmare: Will Article 5 Survive a Russian Attack (2028 Scenario) With Carlo Masala

Discussioni sull' argomento Ucraina, i 4 anni della guerra più lunga di Putin: tutte le tappe del conflitto; Violenta offensiva in Ucraina, Kiev e Odessa sotto assedio. Nobel russo per la Pace: Ridate acqua e luce a civili. Oggi trilaterale a Ginevra; Scava trincee Zelensky sta infrangendo i codici diplomatici; Ucraina, arrestato per corruzione l’ex ministro Galushchenko. Stava cercando di fuggire.

Così la Russia di Putin potrebbe invadere la Lituania e far crollare la NATO con soli 15mila soldatiUna simulazione effettuata in Germania con esperti militari e politici disegna un quadro inquietante per l’Europa ... msn.com

Protezione Auto - CanLock - Antifurto Efficace. . Ti rubano l’auto in Italia… e finisce in Russia Una legge in fase di approvazione in Russia potrebbe consentire la registrazione di auto rubate provenienti da Paesi considerati ostili, tra cui l’Italia. Con la collabora - facebook.com facebook

#Zelensky potrebbe programmare nuove elezioni in primavera, con tanto di referendum sul negoziato di pace con la Russia. L'annuncio potrebbe arrivare il 24 febbraio x.com