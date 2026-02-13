Così la Russia di Putin potrebbe invadere la Lituania e far crollare la Nato con soli 15mila soldati

Putin minaccia la Lituania, e potrebbe scatenare il crollo della Nato. Le truppe russe entrano in Lituania con la scusa di una crisi a Kaliningrad. Solo 15mila soldati potrebbero mettere in ginocchio l’Alleanza atlantica. La mossa rischia di cambiare gli equilibri in Europa, mentre i carri armati si avvicinano ai confini. La tensione resta alta, e il mondo guarda preoccupato.

Roma, 13 febbraio 2026 – Le truppe di Putin entrano in Lituania con la “scusa” di una crisi nell’enclave di Kaliningrad. Polonia e Germania, con il timore di scatenare un conflitto ben più ampio, non intervengono. Così la Russia con pochi uomini entra nei Baltici e mette in luce la debolezza della Nato. E’ questa l’inquietante simulazione realizzata da alcuni giornali tedeschi con l’aiuto di esperti militari. Pompeo: "Per Putin continuare guerra in Ucraina è un vantaggio" La simulazione militare. “Con soli 15.000 soldati, i russi potrebbero far precipitare la Nato in una crisi esistenziale”, è quanto risulta da una simulazione realizzata dal quotidiano Die Welt e da altri del gruppo editoriale Springer insieme al German Wargaming Center dell'università della Bundeswehr di Amburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mosca ha confermato un attacco con 91 droni alla residenza di Putin, mostrando immagini dei resti.

