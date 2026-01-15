Non solo Groenlandia | Svalbard e i tesori dell' Artico al centro della sfida Usa Cina e Russia

L’Artico sta diventando un punto focale nelle strategie delle grandi potenze mondiali. Oltre alla Groenlandia, anche Svalbard e altre aree dell’area sono al centro di interessi geopolitici e risorse strategiche. Stati Uniti, Cina e Russia intensificano le loro attività nella regione, sottolineando l’importanza di questa zona per il futuro geopolitico e ambientale del pianeta.

Nell'Artico si gioca la nuova partita tra le potenze mondiali. La gara per la Groenlandia è già cominciata ed è Donald Trump a muovere i passi più decisi. L'isola, di proprietà del regno di Danimarca, è diventata una questione di "sicurezza nazionale". Gli Stati Uniti la vogliono, la Casa bianca non fa nulla per nasconderlo, anzi, tutto è messo nero su bianco. "Ci serve", dice Trump. Ma gli Usa non sono gli unici attori interessati all'area. C'è la Russia, in "collaborazione" con la Cina, ci sono gli altri membri Nato, i cittadini dell'isola, che reclamano la loro indipendenza, e la Danimarca: in molti ora guardano con insistenza all'Artico e alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Le ambizioni della Cina in Groenlandia, e il grande gioco dell’Artico Leggi anche: Groenlandia, Mosca: “Nato militarizza l’Artico con l’alibi delle minacce da Russia e Cina”. Sbarcati i primi militari francesi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Groenlandia e Consiglio Artico: così Trump ha rotto l'accordo coi Paesi occidentali. L'ombra dei russi nelle Svalbard - L’attivismo russo (sostenuto dalla Cina) è stato a lungo bilanciato dagli altri Paesi dell’Artico, ma Washington ora vuole muoversi da sola. msn.com

Non solo gas e petrolio, ecco i tesori della Groenlandia a cui Trump punta. Eni: ma noi non torneremo sull’isola - In un’audizione alla Camera il punto sui progetti oil & gas e la sicurezza energetica europea. milanofinanza.it

Groenlandia: la cartina dei ‘tesori’ e la sua storia in breve. Perché è importante - Gli Stati Uniti mantennero diverse grandi basi militari dopo la seconda guerra mondiale e una di ... msn.com

La Groenlandia, certo, ma anche le isole Svalbard, la dorsale di Lomonov, con tutte le risorse, e persino la calotta del Polo, contesa tra più nazioni: una panoramica sulle partite geopolitiche nella regione artica x.com

La retorica della sicurezza nazionale diventa uno strumento politico per ridefinire sovranità, risorse e margini decisionali della Groenlandia, ben oltre le reali esigenze militari facebook

