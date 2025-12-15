a lanciano la presentazione del libro la roccia di ventotene di gianluca passarelli

Martedì 16 dicembre a Lanciano si terrà la presentazione del libro “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli. L'evento, previsto alle ore 17.30 nella sala Benito Lanci in piazza Plebiscito, presenterà l'ultima opera dello scrittore, edita da Einaudi, che approfondisce temi legati alla storia e al pensiero politico.

Martedì 16 dicembre, alle ore 17.30 nella sala Benito Lanci in piazza Plebiscito a Lanciano, avrà luogo la presentazione dell’ultimo libro di Gianluca Passarelli, “La roccia di Ventotene-Storia di un manifesto antisovranista”, edito da Einaudi. L’autore è professore di Scienza politica e Politica. Chietitoday.it

