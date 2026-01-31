Il ministro Nordio chiarisce che la riforma della giustizia non punta a colpire la magistratura né a rafforzare il maggioranza di governo. In un’intervista, ha ribadito che il testo non ha secondi fini politici, ma mira a migliorare alcuni aspetti del sistema giudiziario senza creare scontri o tensioni. La posizione del ministro sembra voler mettere fine alle polemiche e rassicurare chi teme strumentalizzazioni.

“ La riforma della Giustizia non è contro o a favore di nessuno, non è fatta per punire la il magistratura o rafforzare governo, non ne ha bisogno”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’apertura dell’anno Giudiziario a Milano. “Non avrà effetti politici, se dovessero prevalere i sì inizieremo subito il dialogo con la magistratura per le norme attuative”, ha aggiunto il Guardasigilli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Nordio: “La riforma non è contro la magistratura o per rafforzare governo”

La riforma Nordio potrebbe cambiare il volto della magistratura italiana.

