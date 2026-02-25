La riforma della giustizia è un rilancio del garantismo anche se lascia alcune questioni aperte Un’analisi

La proposta di riforma della giustizia nasce per rafforzare il principio di tutela dei diritti, ma provoca anchedivisioni tra le forze politiche. La normativa, infatti, mira a semplificare alcuni procedimenti e a ridurre i tempi dei processi, attirando critiche e approvazioni. Durante il dibattito, si sono accese discussioni sulla reale efficacia delle modifiche e sui rischi di ingerenze. Alla fine, il testo rimane oggetto di molte valutazioni e confronti.

Ceccanti: "Bene l'attivismo di Meloni sul Sì al referendum. Ma non si deve estremizzare il dibattito" “Le correnti hanno ignorato il monito di Mattarella”. Parla Andrea Mirenda (Csm) Sisto: "La riforma Nordio ridurrà gli errori giudiziari. L'Anm e Melillo terrorizzano gli elettori" Provo a fare considerazioni “non bellicose” sul prossimo referendum. Purtroppo, la campagna referendaria ha assunto sempre più, per livello di conflittualità e coinvolgimento emotivo, le sembianze di una sorta di guerra di religione. In un tale clima bellico, il referendum rischia in effetti di diventare un pretesto per una resa dei conti tra i due fronti che si combattono, motivata – secondo l’interpretazione più sospettosa e pessimista – dall’intento della attuale maggioranza di governo di affermare anche simbolicamente un potere di supremazia sulla magistratura e dalla opposta preoccupazione di quest’ultima sia di non rinunciare al forte ruolo politico acquisito in varie direzioni, sia di poter continuare a esercitare un prevenuto e occhiuto cosiddetto controllo di legalità (e financo di moralità) sull’agire del ceto politico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’analisi di Vespa: riforma della giustizia in linea con la CartaA Roma, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Cassazione, si è parlato di referendum senza mai nominarlo esplicitamente.

Se la sconfitta di Meloni conta più della vittoria del garantismoIn Fratelli d’Italia le tensioni tra le diverse anime del partito emergono in modo chiaro.

Riforma della giustizia, Marco Travaglio spiega cosa non va

Temi più discussi: La riforma della Giustizia non è né di destra né di sinistra, ma di semplice buonsenso.; Contro la riforma Nordio. La voce del Procuratore di Palermo; Contro la riforma Nordio; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale.

La riforma della giustizia è un rilancio del garantismo, anche se lascia alcune questioni aperte. Un'analisiConfesso che voterò sì perché ritengo che la riforma Nordio, pur con i suoi aspetti discutibili, serva appunto a smuovere le acque, a creare movimento a fronte di un immobilismo conservatore, insomma ... ilfoglio.it

A Roma 50 magistrati per dire sì al referendum sulla giustiziaIsabella Bertolini, consigliera laica del Csm e segretario nazionale del Comitato Sì Riforma, ha annunciato che sabato a Palazzo Wedekind ci sarà una maratona oratoria: Ci mettiamo la faccia sono p ... ilfoglio.it

#Referendum sulla riforma della #Giustizia: scheda verde e voto il 22 e 23 marzo 2026. Quesito e risultati online su Eligendo - facebook.com facebook

Il programma del @pdnetwork alle ultime elezioni prevedeva la riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere e l’Alta corte disciplinare. Abbiamo visto il testo, nero su bianco. Il Pd di Elly Schlein, nell’ottobre 2022. Ora provate a rileggerlo. x.com