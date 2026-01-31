L’analisi di Vespa | riforma della giustizia in linea con la Carta

A Roma, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Cassazione, si è parlato di referendum senza mai nominarlo esplicitamente. La discussione si è concentrata sulla riforma della giustizia, che secondo Vespa, sembra muoversi in linea con quanto previsto dalla Carta. La parola “referendum” è rimasta sullo sfondo, ma si è percepito chiaramente come tema nascosto tra le parole dei presenti.

Roma, 31 gennaio 2026 – All’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Cassazione la parola referendum, pur non agitata espressamente, è stato il fantasma comparso dappertutto. Ha ragione il primo presidente della Cassazione quando dice che "l’autonomia e l’indipendenza della magistratura non sono un privilegio, ma presupposti perché il giudice sia sempre imparziale". E ha ragione il procuratore generale quando sostiene che lo scontro tra giudici e politica ha raggiunto livelli inaccettabili e che una "giurisdizione sfregiata non giova a nessuno". Ma né l’uno né l’altro possono sottovalutare gli inconvenienti interpretativi, per usare un eufemismo, le esondazioni di alcuni magistrati che sono alla base degli scontri degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’analisi di Bruno Vespa esamina come, a partire dall’insediamento del governo Meloni nell’ottobre 2022, l’Italia si sia confrontata con le sfide delle riforme e dei bilanci in regola.

