Se la sconfitta di Meloni conta più della vittoria del garantismo

In Fratelli d’Italia le tensioni tra le diverse anime del partito emergono in modo chiaro. Le organizzazioni giovanili si distinguono per posizioni più aggressive e spesso si fanno riconoscere per le loro dichiarazioni dure. La sfida tra chi chiede di mettere al primo posto i valori del garantismo e chi invece spinge per un approccio più deciso contro i nemici politici si fa sempre più evidente. In questo clima, le responsabilità vengono spesso scaricate sui leader, anche quando le decisioni vengono prese dai più giovani.

Al direttore - In Fratelli d'Italia le colpe dei figli ricadono sui padri. Le organizzazioni giovanili si fanno sempre riconoscere. L'ultima bravata – la diffusione di un questionario nelle scuole per la segnalazione degli insegnanti di sinistra – ha provocato giustificate proteste e determinato l'invasione dei social di vibranti autodenunce dei proscritti. Non è la prima volta che i militanti di Gioventù nazionale danno prova di quelle nostalgie che i "Fratelli" adulti giurano di non avere più. E non è un bel segno. Giuliano Cazzola Al direttore - Nei corsi del 1984 al Collège de France ("Il coraggio della verità"), Michel Foucault sottolinea l'importanza della "parresìa" (franchezza) per gli uomini politici dell'Atene di Clistene e Pericle (VI-V secolo a.

