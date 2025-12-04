La principessa l' ha indossata per la prima volta in assoluto al banchetto di Stato in onore del presidente tedesco E l' ha abbinata a un abito a dir poco scintillante

L ’atmosfera natalizia ha già avvolto il Castello di Windsor, ma di sera a brillare più delle tremila luci dell’abete addobbato nella St George’s Hall è stata lei: la principessa del Galles. In occasione della visita di Stato del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, Kate Middleton è tornata a ribadire il suo ruolo centrale nella monarchia, regalando ai sudditi e ai fan un’apparizione di puro sfarzo reale. Se la mattina aveva accolto gli ospiti in un sobrio cappotto bordeaux, per il banchetto di Stato serale ha giocato la carta della “diplomazia della moda” ai massimi livelli, sfoggiando un gioiello dal valore inestimabile che non avevamo mai visto sul suo capo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La principessa l'ha indossata per la prima volta in assoluto al banchetto di Stato in onore del presidente tedesco. E l'ha abbinata a un abito a dir poco scintillante

