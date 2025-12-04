Cosa ha fatto l'invasore di Juventus-Udinese | quello che la regia ha deciso di non mostrare

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match di Coppa Italia tra Juventus e Udinese ha vissuto nel finale un episodio censurato dalle telecamere della regia televisiva: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cosa ha fatto invasoreCosa ha fatto l’invasore di Juventus-Udinese: quello che la regia ha deciso di non mostrare - Il match di Coppa Italia tra Juventus e Udinese ha vissuto nel finale un episodio censurato dalle telecamere della regia televisiva: ecco cosa è successo ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Ha Fatto Invasore