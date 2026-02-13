La Promessa anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026 | lo strano regalo di compleanno per Lorenzo

Dal 14 al 20 febbraio 2026, Lorenzo riceve un regalo di compleanno inaspettato e misterioso, lasciando tutti a chiedersi chi possa averglielo portato e perché.

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 14 al 20 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo nuove tensioni. Se da un lato ci saranno Curro e Pia intenti a scoprire se davvero il capitano De La Mata sia coinvolto nella morte di Jana e Dolores, dall'altro troveremo proprio quest'ultimo in uno stato di forte agitazione, per un regalo di compleanno promesso dal conte de Ayala che non promette niente di buono. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4. Anticipazioni La Promessa: il regalo del conte de Ayala per Lorenzo.