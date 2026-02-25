La procura chiede l’archiviazione per il fascicolo sulla morte di Andrea Fiorelli | Mesi difficili ma ho sempre provato la mia innocenza

Le verifiche svolte da carabinieri e consulenti – inclusi accertamenti tecnici, medico-legali e informatici – hanno delineato un quadro compatibile con un gesto autolesivo. Le parole del figlio Lorenzo Fiorelli Sono passati sei mesi dal ritrovamento del corpo senza vita dell’ex finanziere Andrea Fiorelli, scoperto il 22 agosto 2025 nel garage della sua abitazione in zona Prisciano, a Terni. Le indagini – lunghe e articolate – avevano inizialmente portato l’autorità giudiziaria ad aprire un fascicolo per omicidio volontario, seppur senza indagati. Ora è arrivata la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Raffaele Pesiri, che sarà sottoposta al vaglio del gip. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri e dai consulenti – comprendenti analisi tecniche, medico-legali e informatiche – hanno delineato un quadro ritenuto compatibile con un gesto autolesivo. Secondo questa ricostruzione, Fiorelli sarebbe morto dissanguato dopo essersi procurato una profonda ferita al collo con una motosega, sulla quale sono state rinvenute esclusivamente le sue impronte. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Inchiesta sulla diga foranea, la procura europea chiede l'archiviazioneLa gara per la nuova diga foranea di Genova ha sollevato dubbi sulla conformità ai principi di concorrenza, ma le normative speciali introdotte dopo il crollo del ponte Morandi e le recenti modifiche legislative hanno portato la Procura europea a chiedere l’archiviazione, chiudendo così un capitolo controverso nell’ambito degli appalti pubblici del porto ligure.

Procura chiede archiviazione caso alpinisti sul Gran Sasso: assenza di colpevoli nella morte di Luca e CristianLa Procura dell’Aquila ha chiesto di archiviare l’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti di Santarcangelo di Romagna.

