J-Ax e l’arte di cambiare restando se stessi | il ritorno a Sanremo da solo per cantare le contraddizioni dell’Italia di oggi

J-Ax ha scelto di tornare a Sanremo nel 2026 per raccontare con le sue canzoni le sfide e le contraddizioni dell’Italia attuale. La sua decisione nasce dalla volontà di mostrare come si possa restare fedeli a se stessi, anche affrontando nuovi percorsi artistici. Sul palco dell’Ariston, il rapper intende portare pezzi che riflettono le tensioni e le speranze del paese. La sua esibizione promette di essere un momento intenso e significativo.

Nel 2026 J-Ax torna al Festival di Sanremo da solista, riportando sul palco dell’Ariston un percorso lungo più di trent’anni. Dall’hip hop militante degli esordi al pop radiofonico, fino alla reunion con gli Articolo 31, le sue partecipazioni al Festival hanno sempre segnato momenti chiave della sua evoluzione artistica. Sanremo 2026: il programma del Festival, serata per serata Dalle rime di strada al mainstream. Prima di diventare un volto popolarissimo della tv, J-Ax è stato uno dei nomi che hanno contribuito a costruire l’hip hop italiano. Con gli Articolo 31 ha portato il rap nelle classifiche negli anni Novanta, mescolando ironia, critica sociale e hook memorabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi è la moglie di J-Ax, Elaina Coker: l'amore, il percorso insieme, il figlio (e la canzone dedicata)Il cantante milanese partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Punto fermo della sua vita è la donna che ha conosciuto più di 20 anni fa

J-Ax canta 'Italia Starter Pack' a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneIl rapper porta all'Ariston un brano country ironico e tagliente che racconta vizi, contraddizioni e stereotipi dell'italiano medio.

