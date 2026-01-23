Il 30 gennaio, CasaPound organizza una conferenza stampa presso la Camera dei deputati per presentare la raccolta firme della proposta di legge sulla “remigrazione” degli stranieri in Italia. La iniziativa, promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista, coinvolge anche altri gruppi di estrema destra. L’evento rappresenta un momento di attenzione politica e mediatica su questa proposta, che mira a regolamentare più severamente la presenza di stranieri nel paese.

CasaPound sbarca alla Camera dei deputati. Accadrà il 30 gennaio, giorno in cui è stata fissata una conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge dedicata alla “remigrazione” degli stranieri che si trovano in Italia, promossa dal comitato Remigrazione e riconquista, fondato appunto CasaPound e altri gruppi di estrema destra. Tra i relatori annunciati figurano esponenti noti dell’ultradestra: Luca Marsella di CasaPound, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (già Forza Nuova) e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. A programmare la conferenza alla Camera è stato il deputato leghista Domenico Furgiuele, molto vicino a Roberto Vannacci e noto per aver esposto la scritta “X Mas” sul balcone della sede del Carroccio a Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso della conferenza stampa di CasaPound alla Camera

Remigrazione e Riconquista: conferenza stampa alla Camera dei Deputati per il lancio della raccolta firmeIl 30 gennaio alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”.

