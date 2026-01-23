Remigrazione e Riconquista | conferenza stampa alla Camera dei Deputati per il lancio della raccolta firme

Il 30 gennaio alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”. L’evento ha segnato l’avvio del dibattito istituzionale sulla proposta, che mira a promuovere una raccolta firme e avviare un confronto sui temi trattati. La presentazione rappresenta un passo importante nel percorso di coinvolgimento civico e nel dibattito pubblico su questa iniziativa legislativa.

Roma, 30 gen. – La proposta di legge di iniziativa popolare "Remigrazione e Riconquista" entra ufficialmente nel dibattito istituzionale. Dopo il deposito del testo, venerdì 30 gennaio alle ore 11.30 la campagna di raccolta firme verrà presentata nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, segnando l'avvio pubblico di un'iniziativa che intende riportare al centro dell'agenda politica nazionale il tema della sovranità, della sicurezza e della continuità demografica. Remigrazione e Riconquista: una proposta radicale ma attuabile. La proposta si presenta come radicale ma perfettamente attuabile, costruita su un impianto normativo organico che mira a ristabilire criteri chiari e non negoziabili nella gestione dei flussi migratori. Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: "Fontana impedisca conferenza neofascisti"Nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione e la conferenza stampa per l'avvio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione. Brescia, in 500 alla presentazione di Remigrazione e Riconquista: "Oltre le aspettative, ora cortei e raccolta firme" Sicurezza, Tornusciolo: Troppi casi di criminalità tra gli immigrati, aderisco al comitato 'Remigrazione e Riconquista; L'interazione tra la corrente a getto e l'astronomia: conferenza all'osservatorio astronomico. CasaPound e la Remigrazione sbarcano alla Camera. L'invito del leghista (vicino a Vannacci) FurgiuleVenerdì 30 gennaio la conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge. Orfini (Pd): Fontana la blocchi. Grimaldi (Avs): Camera: Pd, 'conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca'Roma, 23 (Adnkronos) - É inaccettabile che la Camera dei deputati ospiti una conferenza stampa sulla cosiddetta 'remigrazione', promossa da Remigrazione e Riconquista arriva in Parlamento Dopo aver depositato la proposta di legge, il 30 gennaio saremo alla Camera dei Deputati per lanciare la campagna di raccolta firme per la Remigrazione e la Riconquista. Sala Stampa della Camera dei L'intervento sul giornale #Libertà di Padre Mario Toffari, missionario scalabriniano e direttore dell'Ufficio Migrantes, sulla manifestazione organizzata alla fine della prossima settimana dal "Comitato per la Remigrazione e la Riconquista" a #Piacenza.

