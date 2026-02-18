Google ha lanciato un nuovo studio di registrazione digitale che permette di creare musica direttamente dal cellulare. Questa innovazione nasce dall’intelligenza artificiale, che aiuta a comporre brani personalizzati in modo semplice e immediato. Ora, basta un clic per trasformare idee e suoni in canzoni, che siano un regalo, una colonna sonora per una passeggiata o un sottofondo per la giornata. La tecnologia si integra così nella vita di tutti i giorni, rendendo la musica accessibile ovunque. La possibilità di personalizzare le proprie composizioni apre nuove strade nel mondo dell’audio domestico.

D opo aver stupito con immagini e video, l’intelligenza artificiale entra nel mondo dei suoni per permettere a chiunque di creare una colonna sonora personale per i piccoli momenti della vita. È esattamente questa l’essenza di Lyria 3, il nuovo strumento di Google DeepMind integrato nell’app Gemini. L’universo della creatività digitale si sposta quindi sulla musica, offrendo a chiunque la possibilità di trasformare un’idea astratta in una traccia audio reale e orecchiabile. Google Pixel 9 con Gemini: come organizzare una giornata X Leggi anche › Dubbi su trucco e costume di Halloween? Chiediamo a Nano Banana Lyria 3, la musica che nasce da un’idea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Che sia un regalo per un amico, la sigla per la passeggiata col cane o la colonna sonora della giornata, il nuovo studio di registrazione di Google è ora nel palmo della mano

