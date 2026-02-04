Durante un incontro con gli azionisti, AMD avrebbe lasciato trapelare il possibile periodo di uscita della nuova Xbox di Microsoft. La notizia non è ancora ufficiale, ma sembra che la console possa arrivare nei prossimi mesi. Gli esperti seguono da vicino questa pista, sperando di avere presto conferme ufficiali.

Durante un recente incontro con gli azionisti, AMD potrebbe aver involontariamente fornito l’indizio più concreto finora sul periodo di uscita della prossima Xbox. La CEO Lisa Su ha infatti dichiarato che lo sviluppo del nuovo SoC semi-custom destinato alla console Microsoft “ sta procedendo bene per supportare un lancio nel 2027 ”. Una frase che, pur senza confermare una data precisa, rafforza le voci su un debutto della nuova generazione entro i prossimi due anni. Il punto centrale della rivelazione riguarda il SoC, il chip che integra CPU, GPU e altri componenti fondamentali della console. Quando Su parla di “supportare un lancio nel 2027”, fa riferimento alla maturità del progetto hardware dal lato AMD. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Xbox Next-Gen, AMD potrebbe aver rivelato il periodo di uscita della nuova console Microsoft

La nuova Xbox potrebbe arrivare presto sul mercato.

