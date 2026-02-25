La notte del Niballo | Violentata lui patteggia

Il procedimento contro un giovane accusato di violenza sessuale e lesioni si apre dopo che la sua difesa presenta documenti che modificano alcuni aspetti della ricostruzione. La procura, infatti, decide di rivedere le sue posizioni, consentendo all’imputato di optare per un rito alternativo. La vicenda coinvolge anche una donna che ha subito un'aggressione, mentre il procedimento prosegue con le nuove strategie legali. La decisione finale si avvicina.

Il processo a suo carico per violenza sessuale e lesioni (15 giorni di prognosi) era già cominciato. Ma, dato che in seguito alla produzione di alcuni documenti da parte della difesa, la procura ha rivisto alcune parti della ricostruzione, ecco che il giovane è rientrato nella finestra per potere chiedere un rito alternativo. E così nel primo pomeriggio di ieri ha fatto dopo avere risarcito la parte civile, una ragazza all’epoca 17enne tutelata dall’avvocato Nicola Laghi. Uguale a patteggiamento a un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa e non menzione. E naturalmente, come accade in questi casi, con l’obbligo per l’imputato (un 25enne manfredo finora incensurato e difeso dagli avvocati Enrico Ferri e Alice Rondinini) a frequentare un corso contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

