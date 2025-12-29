Quiz stand rionali vin brulè e rogo del Niballo | torna la Nott de Bisò

La Nott de Bisò a Faenza è un evento tradizionale che si svolge ogni 5 gennaio, vigilia dell’Epifania. Dal 1964, questa manifestazione coinvolge la comunità con attività come quiz, stand rionali, il tradizionale vin brulè e il rogo del Niballo. Un’occasione per celebrare le radici locali e concludere in modo conviviale il ciclo delle manifestazioni annuali, mantenendo viva una tradizione che unisce cittadini e visitatori.

Come da tradizione, la città di Faenza si prepara anche quest'anno ad accogliere la Nott de Bisò, la manifestazione che dal 1964 si svolge ogni 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, chiamando a raccolta migliaia di persone nella serata che chiude simbolicamente il calendario delle Manifestazioni del.

