Travolta in kayak e uccisa patteggia l' avvocato Furgiuele | per lui 1 anno 10 mesi e 6 giorni di pena
Un anno, dieci mesi e sei giorni. È la pena patteggiata dall’avvocato napoletano di 49 anni Guido Furgiuele per la morte di Cristina Frazzica, la ricercatrice di Voghera travolta dall'imbarcazione dell'uomo mentre lei era in kayak, il 9 giugno 2024, nelle acque di Posillipo. La sentenza è stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli, 31enne morta in kayak: uomo che l’ha travolta patteggia un anno e un mese
Leggi anche: Boraso patteggia 10 mesi di pena in più: in totale 4 anni e 8 mesi
Travolta e uccisa in kayak, l'imputato patteggia - Termina con un patteggiamento, il procedimento giudiziario a carico di Guido Furgiuele, che il 9 giugno 2024 era alla guida della barca che travolse e uccise Cristina Frazzica, ricercatrice di Voghera ... rainews.it
Cristina Frazzica morta in kayak, investitore patteggia condanna. “Navigava al triplo della velocità consentita” - Dalla consulenza è emerso che la barca del professionista napoletano andava al triplo della velocità consentita; l'incidente a Napoli nel giugno 2024 ... fanpage.it
Cristina Frazzica, morta in kayak a Napoli: indagato patteggia un anno e un mese - Guido Furgiuele, 49enne napoletano alla guida dell’imbarcazione che il 9 giugno 2024, nelle acque di Posillipo, aveva travolto e ucciso la 31enne originaria di Voghera (Pavia) mentre era a bordo di ... tg24.sky.it
Travolta ed uccisa in kayak a Posillipo: patteggiamento dell’imputato - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.