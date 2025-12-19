Travolta in kayak e uccisa patteggia l' avvocato Furgiuele | per lui 1 anno 10 mesi e 6 giorni di pena

Un anno, dieci mesi e sei giorni. È la pena patteggiata dall’avvocato napoletano di 49 anni Guido Furgiuele per la morte di Cristina Frazzica, la ricercatrice di Voghera travolta dall'imbarcazione dell'uomo mentre lei era in kayak, il 9 giugno 2024, nelle acque di Posillipo. La sentenza è stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

