la mostra strade di luca vignoni alias dorico

E’ un giovanissimo artista il prossimo ospite della Galleria Papini di Ancona. Parliamo di Luca Vignoni, alias Dorico, di cui venerdì (ore 18) sarà inaugurata la mostra " Strade ". Testo critico e presentazione sono a curda dello storico dell’arte Marco Tarsetti. Diplomato al Liceo Artistico ‘Edgardo Mannucci’, Vignoni ha proseguito il suo percorso formativo all’Accademia di Belle Arti di Macerata, scegliendo l’indirizzo di Cinema, regia e arti multimediali. Il disegno è sempre stato per lui un bisogno primario, radicato nell’infanzia. Il suo cammino è iniziato con una matita tra le mani e, da allora, non ha mai smesso di disegnare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona 2028, Tiziano unisce il capoluogo dorico con il Cadore: inaugurata la mostra per le Olimpiadi Culturali con la Pala GozziÈ stata inaugurata a Cadore, vicino a Cortina, la mostra “Tiziano e il paesaggio, dal Cadore alla laguna”, che segna un importante momento nel percorso verso Ancona 2028.

Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a BolognaLaura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi attirano l’attenzione in una strada di Bologna, dove negozi tradizionali si trasformano in gallerie d’arte pop.

Ponti, strade, ferrovie. Con Evolutio 120 anni di grandi opere in esposizione a MilanoLa mostra, organizzata da Webuild, con il suo imponente archivio storico composto di fotografie, documenti, video e testimonianze, racconta di come le infrastrutture abbiamo cambiato la vita delle per ... ilfoglio.it

