Ancona 2028 Tiziano unisce il capoluogo dorico con il Cadore | inaugurata la mostra per le Olimpiadi Culturali con la Pala Gozzi

È stata inaugurata a Cadore, vicino a Cortina, la mostra “Tiziano e il paesaggio, dal Cadore alla laguna”, che segna un importante momento nel percorso verso Ancona 2028. Questa esposizione unisce il capoluogo dorico e il Cadore, offrendo un approfondimento sul rapporto tra Tiziano e il paesaggio, in occasione delle Olimpiadi Culturali. Un’occasione di valorizzazione culturale e artistica tra le due regioni italiane.

ANCONA- Evento straordinario nel cammino di Ancona 2028: è stata inaugurata nel Cadore, a pochi chilometri da Cortina, la mostra "Tiziano e il paesaggio, dal Cadore alla laguna. La Pala Gozzi e la Sommersione del Faraone", un percorso espositivo che, in occasione delle Olimpiadi Culturali e nel 450° anniversario della scomparsa di Tiziano, mette al centro la relazione fondativa tra il pittore e il paesaggio, dalla memoria montana del Cadore all'orizzonte luminoso della laguna veneziana. All'evento ha presenziato l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi giunta a Pieve di Cadore con la dirigente del Servizio Cultura e Turismo Viviana Caravaggi.

