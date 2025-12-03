Angels la mostra personale di Cinzia Cotellessa alla Galleria Studio Cico
La Galleria d’Arte Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra “ANGELS”, personale di Cinzia Cotellessa, che aprirà al pubblico mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2026. La presentazione sarà affidata al critico d’arte Piero Zanetov. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Alla Galleria Studio CiCo arriva «Angels», personale di Cinzia Cotellessa: oltre 100 opere dedicate alla figura angelica tra spiritualità e simbolismo https://www.lacapitale.it/articolo/angels-la-nuova-mostra-personale-di-cinzia-cotellessa-illumina-la-cassia - facebook.com Vai su Facebook
