Angels la mostra personale di Cinzia Cotellessa alla Galleria Studio Cico

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria d’Arte Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostraANGELS”, personale di Cinzia Cotellessa, che aprirà al pubblico mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2026. La presentazione sarà affidata al critico d’arte Piero Zanetov. 🔗 Leggi su Romatoday.it

