Al Museo M9 la mostra sui parchi alpini nazionali

Al Museo M9 si inaugura oggi la mostra dedicata ai Parchi Nazionali alpini. L’esposizione mette in mostra fotografie e storie di ambienti incontaminati, sottolineando il ruolo fondamentale di queste aree protette per il nostro futuro. Visitarla significa capire meglio come preservare la natura e il territorio, tra paesaggi mozzafiato e biodiversità.

Non solo riserve di bellezza, ma veri e propri custodi del nostro domani. Così emergono i Parchi Nazionali nella mostra "Protected Futures. I Parchi Nazionali Hohe Tauern e Dolomiti Bellunesi", che sarà aperta al pubblico dal 30 gennaio al 6 aprile presso la Sala M9 Radici, al piano terra del.

