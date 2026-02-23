Fieri di noi | i ragazzi del Verga diventano inviati speciali al Festival di Sanremo

Il progetto che nasce da un'idea dei ragazzi in cura alla Fondazione per la leucemia ha l'obiettivo di permettere loro di sentirsi parte di un mondo più ampio di quello ospedaliero Per qualche giorno, i ragazzi del Verga diventeranno inviati speciali, raccontando il Festival dall’interno, tra backstage, incontri con gli artisti e l’emozione del palco dell’Ariston. Una cronaca personale, fatta di sguardi, interviste e storie che andranno oltre la musica. Hanno tra i 14 e i 20 anni. Sono pazienti che stanno attraversando un percorso oncologico delicato o che lo hanno già vissuto. E ora, per la prima volta, mettono alla prova un’idea nata da loro: creare una vera e propria redazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Da Elodie a Stash, uniti per il Verga: il coraggio dentro una canzone. Esce oggi il singolo “Fieri di noi“Uniti per il Verga: un progetto che unisce grandi voci italiane in un messaggio di speranza e coraggio.

Festival di Sanremo – Achille Lauro al Festival per i ragazzi di Crans MontanaAchille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo, questa volta per un motivo speciale.

