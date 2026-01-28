Festival di Sanremo – Achille Lauro al Festival per i ragazzi di Crans Montana

Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo, questa volta per un motivo speciale. L’artista ha deciso di partecipare per sostenere i ragazzi di Crans Montana, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà. La sua presenza ha toccato il pubblico, dopo che un messaggio privato tra il conduttore e Roberto Alessi aveva aperto uno spiraglio su una storia più intima e significativa. La serata si è trasformata in un momento di emozione, con Lauro che ha dedicato il suo intervento ai giovani e alla loro speranza di riscatto.

di Tiziana Cialdea Un messaggio privato tra Roberto Alessi e il conduttore del Festival di Sanremo apre uno scenario commovente. Un messaggio privato tra Roberto Alessi e il conduttore del Festival di Sanremo apre uno scenario commovente per la prossima edizione della kermesse ligure «Mi attivo». Due parole. Secche, senza fronzoli. È il messaggio che Carlo Conti ha fatto arrivare via Whatsapp a Roberto Alessi dopo l'appello lanciato via social per portare Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo. Non si tratterebbe di un'ospitata "classica", ma di un omaggio alle vittime della strage di Crans Montana.

