La classifica delle migliori università in Europa | quali sono le italiane tra le prime cento nel 2026
L’Italia schizza a quota 65 università nel QS Rankings Europe 2026, ma perde terreno nelle classifiche. Le università italiane sono più numerose rispetto all’anno scorso, anche se poche riescono a entrare tra le prime cento. La top ten resta dominata da istituzioni del Regno Unito e della Svizzera, mentre le università nostrane cercano di risalire la china.
Nel QS Rankings Europe 2026 l’Italia aumenta il numero di università presenti, arrivando a 65 atenei, ma arretra nelle posizioni. Il Politecnico di Milano resta il migliore, pur scendendo al 45° posto rispetto all'anno scorso. Nella top ten europea ci sono sette britanniche (Oxford al primo posto).🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su QS Rankings Europe
Ultime notizie su QS Rankings Europe
