Spinaceto 2 tra infiltrazioni d' acqua e umidità Letizia | Mia figlia soffre d' asma Pago l' affitto ma vivo da mia mamma

Spinaceto 2 presenta problemi di infiltrazioni d'acqua e umidità che compromettono la vivibilità degli appartamenti. Letizia, residente, evidenzia come queste condizioni influiscano sulla salute della figlia, affetta da asma, costringendola a pagare l’affitto senza poter abitarvi. La situazione richiede attenzione per garantire ambienti salubri e sicuri per le famiglie coinvolte.

“Pago regolarmente l'affitto da quando mi è stata assegnata casa ma a causa delle infiltrazioni d'acqua e dell'umidità non riusciamo a viverci. Sono stata costretta a trasferirmi dai miei genitori con tutta la mia famiglia”. A parlare è Letizia Merlonghi, 34 anni, mamma di due bambine di 8 e 5. 🔗 Leggi su Romatoday.it

