Mia figlia mi chiama solo quando devo guardare mia nipote Io però non ce la faccio più a stare dietro a una bimba piccola e le ho chiesto di pagarmi come babysitter | lo sfogo di una nonna

Una nonna si sfoga su Reddit, raccontando di sentirsi frustrata per dover sempre occuparsi della nipotina e chiedendo di essere pagata come babysitter. La piattaforma offre uno spazio per condividere esperienze e ricevere opinioni anonime, alimentando il dibattito sulle dinamiche familiari e i limiti delle persone coinvolte.

C’è una sezione della popolare piattaforma Reddit che si chiama Am I The A**hole? (“Sono io lo stron**?”) e offre agli utenti la possibilità di condividere – in forma anonima – la propria esperienza e poi di fare la fatidica domanda ai commentatori. Stavolta è una nonna a scrivere e il motivo è che non ne può più di essere chiamata dalla figlia solo quando deve guardare la nipote. La donna spiega che la figlia si è sposata dopo la fine del liceo ed è rimasta incinta quasi subito. Quando la ragazza ha ricominciato a lavorare, quelle che erano visite dai nonni sono diventate richieste di accudire la bambina per tempi lunghi. Ilfattoquotidiano.it

