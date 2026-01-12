La sinergia tra cinema e gusto torna sul grande schermo con la rassegna Ciak! Si mangia!
A Forlimpopoli torna “Ciak! Si mangia!”, la rassegna cinematografica che da tradizione unisce il cinema alla scoperta del cibo come linguaggio culturale, identitario e narrativo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, il Cinema Teatro Verdi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La ricerca sul grande schermo: nasce la rassegna che unisce cinema e scienza
Leggi anche: Lee Miller sul grande schermo all’Arsenale per 'Dentro la notizia', la rassegna dedicata a cinema e giornalismo
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Shortcutz Amsterdam in Pescara: unica tappa italiana del festival di cinema breve con giovani filmakers olandesi.
Centenario PdV. In sinergia con il comune di Rende l'incontro con Totó Cascio (Nuovo Cinema Paradiso) - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.