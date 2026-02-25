La madre di Domenico ai pm | Il medico voleva rioperarlo solo perché era disperato

La madre di Domenico ha raccontato ai pubblici ministeri che il medico voleva rioperarlo soltanto perché era disperato. Ha consegnato un audio in cui si sente il primario di Napoli affermare di aver insistito sul secondo trapianto a causa dello sconvolgimento emotivo. La donna ha spiegato di aver percepito un senso di urgenza e pressione nel comportamento del chirurgo. La vicenda si concentra sulle motivazioni dietro la decisione medica e sulle emozioni coinvolte.

La donna ha depositato un audio in cui il primario di Napoli direbbe di aver insistito sul secondo trapianto poiché sconvolto. Il nosocomio di Bolzano: «Colpa del Monaldi» La mamma di Domenico prosegue la sua battaglia per la ricerca della verità, quella verità che dovrà fare chiarezza sul «cuore bruciato» trapiantato al suo bambino. Patrizia Mercolino soffre in silenzio e con grande dignità, come ha fatto per i quasi sessanta giorni in cui il piccolo è stato attaccato all’Ecmo dopo il trapianto fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Non vuole accusare nessuno fino a quando la giustizia non avrà accertato i responsabili. 🔗 Leggi su Laverita.info

Domenico Caliendo, la mamma deposita un audio in Procura, si attendono sviluppi: «Il chirurgo mi ha detto che era disperato»

