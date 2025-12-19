Accuse al pm durante un’udienza Domenico Conte assolto | Non voleva calunniare

Durante un’udienza al Tribunale di Lecce, sono emerse accuse contro Domenico Conte, coinvolto in un procedimento per calunnia e oltraggio. Tuttavia, l’udienza si è conclusa con l’assoluzione di Conte, che è stato dichiarato non colpevole poiché il fatto non costituisce reato. La decisione mette fine a un procedimento che aveva suscitato grande attenzione e attese di chiarimento sulla vicenda.

