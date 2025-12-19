Accuse al pm durante un’udienza Domenico Conte assolto | Non voleva calunniare
Durante un’udienza al Tribunale di Lecce, sono emerse accuse contro Domenico Conte, coinvolto in un procedimento per calunnia e oltraggio. Tuttavia, l’udienza si è conclusa con l’assoluzione di Conte, che è stato dichiarato non colpevole poiché il fatto non costituisce reato. La decisione mette fine a un procedimento che aveva suscitato grande attenzione e attese di chiarimento sulla vicenda.
Il Tribunale di Lecce ha assolto Domenico Conte dall’accusa di calunnia e oltraggio nei confronti di un magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Bari, perché "il fatto non costituisce reato". La sentenza, pronunciata il 16 dicembre 2025 dalla giudice Valeria Fedele, chiude un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale
Leggi anche: Pavia: inchiesta Clean, per Venditti e pm Mazza lunedì udienza al Riesame
Il ministro dell’Istruzione: "Durante gli incontri accuse al Governo: grave". E l’assessore Ara: "Il Governo sta condizionando l’azione dei presidi". - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.