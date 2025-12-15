Capitale italiana della cultura 2028 al via la valutazione dei dossier

Sono iniziati i processi di valutazione della candidatura di Benevento come Capitale italiana della cultura 2028. Le prossime ore saranno decisive per determinare il riconoscimento, che rappresenta un'importante occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, promuovendo lo sviluppo e l'attenzione nazionale e internazionale.

Sono ore decisive per la candidatura di Benevento al titolo di Capitale italiana della cultura 2028. È infatti entrata nella fase centrale la procedura di selezione che porterà all'individuazione delle dieci città finaliste, chiamate poi a contendersi ufficialmente il prestigioso riconoscimento. Il capoluogo sannita partecipa alla competizione insieme a Pietrelcina con il dossier ' Attraversare l'invisibile ', redatto da Fondazione di Comunità di Benevento e Fondazione MeNo, in collaborazione con i rispettivi Comuni. Il Ministero della Cultura ha avviato ieri la valutazione dei 23 dossier presentati dalle città candidate presso il Dipartimento per le attività culturali.

