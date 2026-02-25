la grande vela italiana a seatechnology 2026

Giovedì 12 marzo alle 12:30 nella Sailing Area di CarraraFiere a Marina di Carrara si terrà un talk a cura di Saily.it in cui si discuterà sul tema “America’s Cup, cosa cambia per Napoli 2027”. Molti sono i problemi crucciali del 38° ciclo dell'America's Cup. Instabilità finanziaria e strutturale: l'elevato costo della competizione e la mancanza di un modello finanziario chiaro e sostenibile per i team hanno portato ad abbandoni e preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine dell'evento. Sfide legali: la nuova struttura, più commerciale (ACP), è sottoposta a un esame legale a New York, con i critici che sostengono che si discosti dallo spirito tradizionale, basato sulla nazione e guidato dai club, del Deed of Gift. Modifiche controverse al regolamento: l'adozione dell'alimentazione a batteria al posto dei "cyclor" a propulsione umana e le regole di nazionalità più flessibili che consentono due stranieri per imbarcazione hanno creato attriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

