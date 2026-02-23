Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci | Sono un uomo libero mai ricevuto pressioni da Meloni Laura Pausini | I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata

Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo. Durante la conferenza stampa, ha anche commentato i commenti negativi sui social di Laura Pausini, sottolineando il calore del pubblico italiano. La presentazione si è conclusa con un richiamo alla libertà di espressione.

Il ricordo di Pippo Baudo Ma è quando il discorso scivola su Pippo Baudo che il tono cambia radicalmente. La voce di Carlo Conti si incrina, lo sguardo si fa lucido. «Il mio è un Festival baudiano», dice Conti, senza esitazione. «La mia emozione più grande è fare il primo Festival senza Baudo. E dedicarlo a lui». Il ricordo non è solo istituzionale, è personale. Conti racconta di aver voluto mettere «la targhetta sul camerino». E ancora: «Il mio grande onore è vedere le nostre foto insieme», confessa. Poi si interrompe. «Pippo è il faro». Il direttore artistico torna quindi su un concetto che scandisce con forza: «Con Pippo Baudo se n’è andato un pezzo fondamentale della storia televisiva, una storia che passa attraverso le tantissime cose che ha fatto e attraverso il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, Laura Pausini: "In mezzo a Carlo Conti e Pippo Baudo ci sono io"Laura Pausini entra nella sala stampa di Sanremo 2026, dopo aver partecipato alle prove con gli sbandieratori davanti al Teatro Ariston.

Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo liberoCarlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo.

