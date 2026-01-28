Frana a Niscemi la Procura di Gela indaga per disastro colposo

La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi. Dopo il sopralluogo nella zona rossa, i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati ignoti per disastro colposo e danneggiamento. La vicenda ha portato a un atto ufficiale, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia causato il cedimento del terreno e quali responsabilità ci siano.

Aperto un fascicolo contro ignoti dopo il sopralluogo nella zona rossa. La Procura di Gela ha avviato un procedimento penale in relazione alla frana che ha colpito il territorio di Niscemi, ipotizzando i reati di disastro colposo e danneggiamento conseguente a frana. Il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti ed è stato affidato a due pubblici ministeri, oltre al procuratore capo. L'iniziativa giudiziaria è scattata dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri dal procuratore Salvatore Vella all'interno della zona rossa, l'area maggiormente interessata dallo smottamento.

