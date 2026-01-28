Frana a Niscemi la Procura di Gela indaga per disastro colposo

Da dayitalianews.com 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi. Dopo il sopralluogo nella zona rossa, i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati ignoti per disastro colposo e danneggiamento. La vicenda ha portato a un atto ufficiale, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia causato il cedimento del terreno e quali responsabilità ci siano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aperto un fascicolo contro ignoti dopo il sopralluogo nella zona rossa. La Procura di Gela ha avviato un procedimento penale in relazione alla frana che ha colpito il territorio di Niscemi, ipotizzando i reati di disastro colposo e danneggiamento conseguente a frana. Il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti ed è stato affidato a due pubblici ministeri, oltre al procuratore capo. L’iniziativa giudiziaria è scattata dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri dal procuratore Salvatore Vella all’interno della zona rossa, l’area maggiormente interessata dallo smottamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

frana a niscemi la procura di gela indaga per disastro colposo

© Dayitalianews.com - Frana a Niscemi, la Procura di Gela indaga per disastro colposo

Approfondimenti su Niscemi Procura

Meloni, sopralluogo a Niscemi. La procura di Gela indaga per disastro colposo

Meloni questa mattina ha visitato Niscemi, sorvolando l'area colpita dalla frana e dal ciclone Harry.

Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: “Agiremo in modo celere”

La frana che da giorni interessa Niscemi mantiene alta l’attenzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niscemi Procura

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

frana a niscemi laMeloni sorvola in elicottero la frana a Niscemi e rassicura: Ho voluto essere presente personalmenteMeloni sorvola la frana a Niscemi, incontra autorità locali e rassicura: il Governo agirà subito per assistenza e sicurezza degli sfollati. la7.it

frana a niscemi laGiorgia Meloni a Niscemi dopo la franaLa premier ha sorvolato il paese dall'alto in elicottero, poi la riunione operativa con la Protezione civile: «Non si ripeterà quanto accaduto nel 1997» ... avvenire.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.