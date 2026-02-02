Niscemi l' auto sospesa sul precipizio sopra la frana | Non possiamo neanche recuperare i documenti

Una Ford Fiesta vecchia di 20 anni si trova sospesa sul bordo di una voragine nel centro di Niscemi. L’auto è rimasta bloccata sopra il precipizio, impossibile da recuperare, mentre intorno la frana ha causato danni e disagi. I residenti temono ulteriori crolli e aspettano interventi urgenti.

Nel momento in cui ha percorso via d'Arrigo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e parcheggiato la vettura, una Ford Fiesta del 2002, nel garage della sua abitazione non poteva certamente immaginare che da lì a qualche giorno sarebbe diventata uno dei simboli della violenta ondata di maltempo che ha investito la Sicilia. Ed invece, al suo passaggio, il ciclone Harry non ha risparmiato neanche l'esemplare grigio della celebre berlina prodotta e commercializzata fino al 2023 (con la settima generazione) dalla casa dell'Ovale Blu utilizzato fino a qualche giorno fa da Marcello di Martino, ottantenne geometra del Comune in pensione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La scena ha fatto il giro delle immagini online: un’auto si trova a un passo dal vuoto, sospesa su un bordo roccioso a Niscemi.

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

