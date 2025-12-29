Si chiude l’anno della Grande Frammentazione | cosa ci aspetta nel 2026?

Il 2025 si conclude con un senso di rapido cambiamento, segnato da una serie di eventi che sembrano accelerare il ritmo della storia. Come affermava Lenin, “ci sono decenni in cui non accade nulla e settimane in cui accadono decenni”. È possibile che il 2026 porti ulteriori sviluppi e sfide, in un contesto di crescente complessità globale. Quali trasformazioni ci attendono nel prossimo anno? Un’analisi obiettiva aiuta a capire le tendenze future.

"Ci sono decenni in cui non accade nulla e ci sono settimane in cui accadono decenni". Potremmo utilizzare questa frase, attribuita a Lenin, per descrivere il 2025. Dopo decenni in cui abbiamo visto cristallizzarsi un ordine politico ed economico relativamente stabile, l'anno in chiusura ha visto un'accelerata nel processo di retromarcia rispetto alla globalizzazione, con tutte le conseguenze nel caso sugli equilibri di potenza che hanno sorretto il mondo negli ultimi 80 anni. Il 2025, che potremmo definire l'anno della Grande Frammentazione, sprigiona la potenza di un cambiamento strutturale che ha cominciato a manifestarsi con evidenza a partire dal 2008, ovvero dalla grande crisi finanziaria globale: leadership americana in relativo declino, spinta di attori emergenti sulla scena internazionale, l'Europa che fatica ad uscire dal torpore di un antico benessere anch'esso declinante ed in sottofondo i temi della difesa e della sovranità continentale che tornano ad essere attuali.

