Flavio Roga gongola | Risultati che nascono da lontano Il carattere vincente di Brignone ha fatto la storia

Flavio Roga ha commentato con entusiasmo i risultati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, attribuendoli a un lungo lavoro e a un carattere forte delle atlete italiane. La vittoria di Federica Brignone, che ha scritto una pagina importante dello sci alpino, dimostra come la determinazione possa fare la differenza. A pochi giorni dalla fine dei Giochi, i medagliati italiani sono già più di quanto ci si aspettasse, segno di un movimento che sta crescendo.