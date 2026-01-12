Trump aumenta la pressione su Cuba | si riaccende lo scontro tra Washington e L’Avana

Donald Trump intensifica le misure nei confronti di Cuba, rafforzando la pressione sul regime castrista. Negli ultimi anni, Cuba ha beneficiato di importanti risorse economiche provenienti dal Venezuela, ma le recenti mosse statunitensi segnano un nuovo capitolo nelle tensioni tra Washington e L’Avana. Questo aumento delle restrizioni si inserisce in un contesto di relazioni complesse e di lunga durata tra i due paesi.

Donald Trump sta aumentando la pressione sul regime castrista. “Cuba ha vissuto, per molti anni, grazie a grandi quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito ‘Servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!”, ha dichiarato, domenica, il presidente statunitense su Truth, per poi aggiungere: “Non ci sarà più petrolio o denaro a Cuba: zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”. Poche ore dopo, è arrivata la replica del presidente cubano, Miguel Diaz-Canel. “Cuba è una nazione libera, indipendente e sovrana. 🔗 Leggi su Panorama.it

