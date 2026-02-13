Cormano operativo il Distretto urbano del commercio per promuovere le attività locali

A Cormano, il Comune ha attivato ufficialmente il nuovo Distretto Urbano del Commercio per sostenere le attività locali. La decisione nasce dalla necessità di rilanciare il commercio e le imprese del territorio, colpite dalla crisi e dalla crescente concorrenza. Sono state individuate figure professionali che si occuperanno di promuovere iniziative e attirare clienti, dando nuova energia al centro cittadino. Con questo progetto, l’amministrazione mira a rafforzare l’economia locale e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Il Distretto del Commercio ha avviato un'iniziativa per incentivare gli acquisti in città, offrendo un voucher di sosta ai clienti.

Il Consiglio comunale ha approvato con 28 voti favorevoli e un'astensione lo statuto, l’atto costitutivo e l’accordo di istituzione del Distretto del commercio ‘Valli e Colline del Sannio Beneventano’, segnando un passo importante per lo sviluppo locale e la promozione delle attività commerciali nella zona.

