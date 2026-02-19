Distretto del Commercio Valle dell’Irno | è Somma il nuovo presidente

Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino, ha preso il comando del Distretto del Commercio Valle dell’Irno. La nomina è stata decisa durante l’ultimo incontro tra i rappresentanti dei negozi e delle imprese locali, che hanno scelto lui per rafforzare le attività commerciali della zona. Somma, già impegnato nella promozione del territorio, ha annunciato iniziative per sostenere i negozi di prossimità e migliorare i servizi ai clienti. La sua nomina mira a dare nuova spinta allo sviluppo commerciale della valle.

La piena agibilità operativa del Distretto è stata attivata già nella prima seduta ufficiale, a chiusura della nomina dei ruoli di rappresentanza previsti per Statuto È Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino, il Presidente del Distretto del Commercio Valle dell'Irno. La nomina - avvenuta all'unanimità nella prima seduta assembleare dell'Ambito - avvia, di fatto, le attività di governance e programmazione dell'Organismo Territoriale riconosciuto con Decreto numero 379 dalla Regione e costituito dai Comuni di Mercato San Severino (nel ruolo di capofila), Baronissi e Montoro, dalla Confcommercio e Confesercenti Campania, dall'Università degli Studi di Salerno.

