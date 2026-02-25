La figlia di Peppe Vessicchio in lacrime con Caterina Balivo | Chi ha lavorato con lui non si è comportato così

La figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ospite di La Volta Buona ha ricevuto un regalo da Caterina Balivo: lo spartito d'oro della Siae. Davanti all'omaggio per il padre, non ha trattenuto le lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La figlia di Peppe Vessicchio: “L’ho conosciuto a 7 anni, ad agosto quando sono stata male e lui era con me”

Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro, inaugurato a Cardito. La figlia: “Papà fiero di essere Napoletano”

