Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro inaugurato a Cardito La figlia | Papà fiero di essere Napoletano

Il Teatro Comunale di Cardito, inaugurato recentemente e intitolato a Peppe Vessicchio, rappresenta un omaggio al maestro napoletano scomparso nell’ottobre 2023. Situato in provincia di Napoli, il teatro è il primo in Italia dedicato alla sua memoria e al suo contributo musicale. La figlia di Vessicchio ha dichiarato il suo orgoglio nel mantenere vivo il suo legado, sottolineando il forte legame con le radici napoletane del padre.

Intitolato a Peppe Vessicchio il nuovo Teatro Comunale di Cardito, in provincia di Napoli. È il primo in Italia dedicato al maestro scomparso l'8 novembre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’ultimo saluto a Peppe Vessicchio della figlia Alessia: “Papà è stato di tutti, chiunque ne avesse bisogno” Leggi anche: Cardito inaugura il nuovo Teatro Comunale intitolato a Peppe Vessicchio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Peppe Vessicchio entra nella storia: inaugurato il primo teatro d’Italia che porta il suo nome; Da Peppe Vessicchio a Pippo Baudo: il percorso di Valeriano Chiaravalle, l’uomo che ha imparato l’orchestra dai maestri del Festival; Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro, inaugurato a Cardito. La figlia: Papà fiero di essere Napoletano; Cardito, un teatro per Vessicchio: «Così piantiamo un seme di cultura e di legalità». Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro, inaugurato a Cardito. La figlia: “Papà fiero di essere Napoletano” - Intitolato a Peppe Vessicchio il nuovo Teatro Comunale di Cardito, in provincia di Napoli. fanpage.it

Peppe Vessicchio entra nella storia: inaugurato il primo teatro d’Italia che porta il suo nome - Un teatro nuovo di zecca, un nome simbolo della musica italiana e una comunità che guarda avanti. msn.com

Cardito, un teatro per Vessicchio: «Così piantiamo un seme di cultura e di legalità» - Il nuovo teatro comunale avrà il nome del grande maestro e direttore d’orchestra, scomparso a ... ilmattino.it

Nasce a Cardito la prima opera in Italia intitolata al maestro Peppe Vessicchio. Il nuovo teatro comunale avrà il nome del grande maestro e direttore d’orchestra, scomparso a novembre scorso. Si trova in via Biagio Castiello, all’angolo con viale Primo Maggio: - facebook.com facebook

Domani, Cardito festeggerà l'inaugurazione del nuovo teatro comunale intitolato al maestro Peppe Vessicchio, un simbolo della musica napoletana, grazie a un investimento di 4 milioni di euro che segna un importante passo verso la valorizzazione culturale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.