Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro inaugurato a Cardito La figlia | Papà fiero di essere Napoletano

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Comunale di Cardito, inaugurato recentemente e intitolato a Peppe Vessicchio, rappresenta un omaggio al maestro napoletano scomparso nell’ottobre 2023. Situato in provincia di Napoli, il teatro è il primo in Italia dedicato alla sua memoria e al suo contributo musicale. La figlia di Vessicchio ha dichiarato il suo orgoglio nel mantenere vivo il suo legado, sottolineando il forte legame con le radici napoletane del padre.

Intitolato a Peppe Vessicchio il nuovo Teatro Comunale di Cardito, in provincia di Napoli. È il primo in Italia dedicato al maestro scomparso l'8 novembre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’ultimo saluto a Peppe Vessicchio della figlia Alessia: “Papà è stato di tutti, chiunque ne avesse bisogno”

Leggi anche: Cardito inaugura il nuovo Teatro Comunale intitolato a Peppe Vessicchio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Peppe Vessicchio entra nella storia: inaugurato il primo teatro d’Italia che porta il suo nome; Da Peppe Vessicchio a Pippo Baudo: il percorso di Valeriano Chiaravalle, l’uomo che ha imparato l’orchestra dai maestri del Festival; Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro, inaugurato a Cardito. La figlia: Papà fiero di essere Napoletano; Cardito, un teatro per Vessicchio: «Così piantiamo un seme di cultura e di legalità».

peppe vessicchio ha suoPeppe Vessicchio ora ha il suo Teatro, inaugurato a Cardito. La figlia: “Papà fiero di essere Napoletano” - Intitolato a Peppe Vessicchio il nuovo Teatro Comunale di Cardito, in provincia di Napoli. fanpage.it

peppe vessicchio ha suoPeppe Vessicchio entra nella storia: inaugurato il primo teatro d’Italia che porta il suo nome - Un teatro nuovo di zecca, un nome simbolo della musica italiana e una comunità che guarda avanti. msn.com

peppe vessicchio ha suoCardito, un teatro per Vessicchio: «Così piantiamo un seme di cultura e di legalità» - Il nuovo teatro comunale avrà il nome del grande maestro e direttore d’orchestra, scomparso a ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.