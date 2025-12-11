La figlia di Peppe Vessicchio | L'ho conosciuto a 7 anni ad agosto quando sono stata male e lui era con me

Alessia Vessicchio, figlia di Peppe Vessicchio, condivide un ricordo speciale del padre, incontrato per la prima volta a sette anni durante un momento difficile. Ospite da Caterina Balivo, descrive la sua figura come gentile e presente in ogni fase della sua vita, offrendo un’intima testimonianza di affetto e stima nei confronti del celebre maestro.

Figlia Vessicchio, l'ho conoscito quando avevo 7 anni - Alessia Vessicchio ospite di Caterina Balivo nella puntata di La volta buona in onda su Rai1 ha ricordato quando, per la prima volta, ha conosciuto suo padre adottivo Peppe, il celebre Maestro scompar ... Riporta ansa.it