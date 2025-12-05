Lo chiama “il mio successore” o “il leader”: Sepp Blatter non riesce più a pronunciare il nome di Gianni Infantino. Tipo Fonzie che non riusciva a dire “ho sbagliato”. L’ex potentissimo presidente della Fifa caduto in disgrazia per le accuse di corruzione (per molti innescate proprio da Infantino), e poi scagionato, dice al Telegraph che l’ha intervistato che dorme “bene e la mia coscienza è tranquilla”. Dice che Infantino è pronto a organizzare una Coppa del Mondo nello spazio, “ ma allora sarà difficile avere arbitri”. “ Abbiamo 211 associazioni nazionali. e non ce n’è una sola che si opponga al lavoro del nuovo presidente, che parla solo con i capi di stato e che ha portato la politica in questa Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Blatter: «Non so se il mio successore alla Fifa sia Infantino, o Trump. La Fifa ha consegnato il calcio alla politica»